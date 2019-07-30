2019-07-30T14:31:51+03:00
Общество

В село под Каменском-Уральским за 23 миллиона провели газопровод

Теперь газ может попасть в 189 домов
Данил СВЕЧКОВ
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Пока договоры на присоединение к газопроводу заключили жители 36 домовПока договоры на присоединение к газопроводу заключили жители 36 домовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители села Маминское, что в Каменском районе ликуют. К ним наконец-то привели газопровод. Как сообщает портал Ku66.ru техническая возможность подключиться к природному газу появилась у 189 домов, ну или 513 человек.

- К настоящему времени договоры на техприсоединение заключили владельцы 36 домов, и семь из них уже исполнены в полном объеме, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Затраты на строительство газопровода составили без малого 23 миллиона рублей. Это деньги из областного и местного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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