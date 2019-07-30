«Заплати – иначе подожжем»: В Екатеринбурге неизвестные шантажируют кофейню
В столице Урала неизвестный в маске пришел в «Кофейню-пекарню», которая находится в самом центре, и стал вымогать у них деньги.
- Вчера утром к нам пришел мужчина с закрытым лицом и передал бариста конверт. Сказал, чтобы отдали владелице, - рассказала хозяйка кофейни Мария Теплова-Макрушина.
Мужчина в маске прошел через всю кофейню и передал конверт бариста.
Внутри конверта оказалась записка с недвусмысленным текстом: «Каждый месяц первого числа будете переводить 10 000 рублей, иначе подожжем вашу пекарню». А рядом – номер счета и указание сделать первый перевод до 1 августа.
Вот такая записка была в конверте. Фото: Мария Теплова-Макрушина
Мария сразу же обратилась в полицию – вскоре на место приехали сотрудники и начали проверку.
- Нам действительно поступало такое сообщение. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Вся переданная информация проверяется, - отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сама Мария надеется, что ничем плохим это не кончится.
ИСТОЧНИК KP.RU