«Заплати – иначе подожжем»: В Екатеринбурге неизвестные шантажируют кофейню

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-30T08:09:59+03:00

Они требуют по 10 тысяч каждый месяц

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В столице Урала неизвестный в маске пришел в «Кофейню-пекарню», которая находится в самом центре, и стал вымогать у них деньги.

- Вчера утром к нам пришел мужчина с закрытым лицом и передал бариста конверт. Сказал, чтобы отдали владелице, - рассказала хозяйка кофейни Мария Теплова-Макрушина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723002" frameborder="0"></iframe> Мужчина в маске прошел через всю кофейню и передал конверт бариста.

Внутри конверта оказалась записка с недвусмысленным текстом: «Каждый месяц первого числа будете переводить 10 000 рублей, иначе подожжем вашу пекарню». А рядом – номер счета и указание сделать первый перевод до 1 августа.

Вот такая записка была в конверте. Фото: Мария Теплова-Макрушина

Мария сразу же обратилась в полицию – вскоре на место приехали сотрудники и начали проверку.

- Нам действительно поступало такое сообщение. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Вся переданная информация проверяется, - отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Сама Мария надеется, что ничем плохим это не кончится.

ИСТОЧНИК KP.RU