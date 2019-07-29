«Роли распределили заранее»: в Екатеринбурге обвинили мужчин, укравших пятитонные колеса локомотивов

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-29T14:56:47+03:00

Они заверили коллег, что детали нуждаются в ремонте, но им не поверили

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В Екатеринбурге Железнодорожный суд вынес приговор четырем свердловчанам, которые работали на предприятии по обслуживанию локомотивов. Осужденные на глазах у своих коллег вынесли два колесно-моторных блока и тяговый двигатель от локомотива общим весом в 5 тонн.

- Роли распределили заранее: один нашел покупателя и получил 1000 долларов авансом, второй заверил кладовщиков и грузчиков, что колесные пары необходимо вывести в другой филиал якобы для ремонта. В подтверждение своих слов показал фиктивные накладные, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. - Третий участник - бывший сотрудник предприятия - подключился на следующем этапе: помог с местом будущего хранения колесных блоков и позаботился о трех грузовых автомобилях, на которых и вывезли похищенное.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Как только остальные сотрудники компании поняли, что их обманули, они обратились в полицию. Выяснилось, что злоумышленники с февраля по апрель 2017 года украли фрикционные препараты, краны машиниста и устройства блокировки тормоза. Общий ущерб составил 2,8 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Организатора краж приговорили к 6 годам лишения свободы общего режима и обязали выплатить штраф в 400 тысяч рублей. Его подельнику - 200 тысяч рублей, а пособнику - 3,6 года колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Последнему же придется заплатить штраф в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU