2019-07-26T15:24:06+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге предприятие задолжало своим сотрудникам 1,4 миллиона

Эти деньги два месяца не получали 40 сотрудников
Данил СВЕЧКОВ
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Деньги предприятие выплатило после вмешательства прокуратуры.Деньги предприятие выплатило после вмешательства прокуратуры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудникам прокуратуры пришлось вмешаться в конфликт между работниками местного предприятия и его руководством. Коммерсанты задолжали 40 сотрудникам более 1,4 миллионов рублей. Этот долг скопился за два месяца - июнь и июль.

- В мае 2019 года в отношении предприятия введена процедура наблюдения, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. - Прокуратура района организовала заслушивание руководителя предприятия с целью побуждения к погашению задолженности по выплате заработной платы перед работниками.

И это подействовало. Работодатель полностью погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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