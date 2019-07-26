2019-07-26T14:13:39+03:00
Недвижимость

Реконструкция парка Энгельса в Екатеринбурге: что хотят здесь увидеть горожане?

Обсуждение проекта прошло в районной администрации
Лев ИСТОМИН
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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В Екатеринбурге собираются реконструировать парк Энгельса в районе улиц Малышева и Бажова. На днях проект модернизации общественного пространства чиновники представили на суд горожан, которых позвали на обсуждение в районную администрацию.

На встрече 25 июля горожане предложили обустроить в обновленном парке фудкорт, зону для катания на роликах и занятий спортом. Отдельные участники обсуждения заявили о необходимости скалодрома, площадки для новогодней елки. Но большая часть людей активно продвигала идею установки бесплатных туалетов, пишет издание «Наша Газета».

- Обязательно установите туалеты! Когда мы с детьми гуляем в парке, мне приходится водить их под кустики, - рассказала местная жительница.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Также прозвучало предложение собрать отдельную группу из жителей домов у парка для обсуждения концепции парка: кто-то просит вместо пруда поставить в парке фонтан, кто-то требует вернуть сюда знаменитый паровоз. Но эти пожелания нужно оформить официально.

Проектировщики дали обещание учесть пожелания участников и согласовать их с чиновниками районной администрации. Реконструкцию парка проведут в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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