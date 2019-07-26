Свердловские ДПС выходят на поиски дерзких пешеходов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-26T09:59:07+03:00

Рейды пройдут на самых аварийных участках с 28 по 31 июля

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В Екатеринбурге пройдут плановые рейды ГИБДД. Наряды ДПС будут дежурить на наиболее аварийных участках дорог, а также на загородных трассах.

- Проверка направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Она пройдет с 28 по 31 июля, по итогам будет выявлено количество нарушений ПДД как пешеходами, так и водителями.

Вместе с тем, в Госавтоинспекции напомнили, что штраф для водителя, не уступившего дорогу пешеходу, составляет 1,5-2,5 тысячи рублей. Для пешехода же, в свою очередь, 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU