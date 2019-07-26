«Катался на самокате»: В Екатеринбурге на ВИЗе водитель сбил ребенка

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-26T08:16:40+03:00

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В Екатеринбурге поздно вечером, 25 июля, произошло ДТП с участием ребенка на улице Фролова, 33. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь по улице Фролова со стороны бульвара Владимира Естехина в сторону Каменщиков, при повороте на Викулова допустил наезд на пешехода, который переезжал проезжую часть на самокате, - рассказали там.

Пострадавший вместе с родителями сразу был доставлен в больницу – ему диагностировали травму связок голеностопа. Известно, что машиной управлял 40-летний мужчина, имеющий стаж вождения 3 года.

- С его слов, при подъезде к пешеходному переходу он остановился и пропустил пешеходов, переходящих проезжую часть, - добавили в пресс-службе. – Пропустив всех, водитель стал совершать поворот налево, в этот момент неожиданно перед автомашиной увидел ребенка, водитель предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Сейчас проводится расследование, в ходе которого будут установлены точные причины. Вместе с тем, в ГИБДД напоминают о правилах дорожного движения – как для детей, так и для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU