«Пришли ровные пацаны с района»: В Екатеринбурге стрит-арт с Бивисом и Баттхедом продержался ровно сутки

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-25T15:05:48+03:00

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Еще вчера уличный художник Слава ПТРК создал стрит-арт по мотивам детских мультиков – с Бивисом и Баттхедом на Бебеля, 11. Однако работа прожила ровно сутки – сегодня ее перекрасили другие художники.

Как рассказал на странице в Instagram сам Слава, эту работу он делал вместе с 6 другими художниками в рамках социального проекта. По задумке было создано 7 арт-объектов в 7 разных районах города. Райтеру, в свою очередь, достался Верх-Исетский – и партнер проекта предложил в качестве холста использовать стену своего гаража.

Когда художнику заранее показали стену, она была чистой. Однако потом художник приехал на место, и на ней уже была надпись.

А вот так она выглядит теперь. Фото: Слава ПТРК

- Все объекты этого проекта были согласованы, чтобы спасти их (что иронично) от быстрого уничтожения. Разумеется, я понятия не имел, кто это, сколько там висит этот кусок и как этот персонаж отреагирует, - объясняет Слава. – Мне предложили видовую стену, я согласился и начал работать.

В итоге, история закончилась тем, что «внезапно пришли ровные пацаны с 7 Ключей и начали битву стилей». И работу закрасили. Как сообщил сам Слава ПТРК, восстанавливать работу он уже не будет – он вернулся обратно в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU