2019-07-25T13:43:06+03:00
Общество

Робот Феликс и 3D-принтер: В Екатеринбурге стартует фестиваль Rukami

Он пройдет в эти выходные на площадке Ельцин-Центра
Мария Трапезникова
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Во время фестиваля все желающие научатся создавать роботов и работать с 3D-принтеромВо время фестиваля все желающие научатся создавать роботов и работать с 3D-принтеромФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на площадке Ельцин-Центра начинается региональный этап Всероссийского конкурса проектов технического творчества среди школьников и студентов Rukami. Он пройдет в выходные дни – 27 и 28 июля.

К участию допускаются школьники 5-11 классов, студенты колледжей и 1-3 курсов университета не старше 21 года. Они покажут свои изобретения, а в качестве жюри выступят зрители. Каждый желающий сможет все рассмотреть, потрогать, а также пообщаться с создателями.

- Чтобы черпать вдохновение для изобретений нужно создать особую питательную среду для талантов. Эту среду и призвано создать сообщество технологических энтузиастов, – отмечает Наталья Смелкова, руководитель проекта Rukami.

В рамках фестиваля пройдет 30 мастер-классов, где участники научатся создавать роботов, музыкальные инструменты и даже работать с 3D-принтерами. Одним из главных «достопримечательностей» станет робот Феликс, созданный юными учеными. Он будет полезен парализованным людям.

Добавим, что лучшие проекты будут представлены в Москве 31 августа и 1 сентября на ВДНХ. Сам фестиваль уже прошел в Челябинске, Нижнем Новгороде, Туле и Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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