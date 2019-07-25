Екатеринбуржец на Volkswagen Golf врезался в теплопровод
Ночью в Курганской области 26-летний житель Екатеринбурга за рулем Volkswagen Golf врезался в трубу отопления. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло рядом с селом Целинное.
В аварии пострадали три человека Фото: отделение пропаганды ГИБДД Курганской области
– Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и два пассажира – 25-летний и 18-летний молодые люди получили травмы. Последнего участника аварии увезли в хирургическое отделение местной больницы, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Курганской области.
Пострадал и автомобиль. В ГИБДД добавили, что водитель не был вписан в полис ОСАГО.
–Инспекторы составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, – заключили там.
ИСТОЧНИК KP.RU