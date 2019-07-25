2019-07-25T11:07:50+03:00
Происшествия

Екатеринбуржец на Volkswagen Golf врезался в теплопровод

Он находился в состоянии алкогольного опьянения
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД Курганской областиФото: отделение пропаганды ГИБДД Курганской области
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Ночью в Курганской области 26-летний житель Екатеринбурга за рулем Volkswagen Golf врезался в трубу отопления. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло рядом с селом Целинное.

В аварии пострадали три человека Фото: отделение пропаганды ГИБДД Курганской области

В аварии пострадали три человека Фото: отделение пропаганды ГИБДД Курганской области

– Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и два пассажира – 25-летний и 18-летний молодые люди получили травмы. Последнего участника аварии увезли в хирургическое отделение местной больницы, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Курганской области.

Пострадал и автомобиль. В ГИБДД добавили, что водитель не был вписан в полис ОСАГО.

–Инспекторы составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, – заключили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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