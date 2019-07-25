«Поехал по проезжей части из-за нового асфальта»: на Урале сбили 13-летнего подростка на самокате

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-25T10:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каменске-Уральском 27-летний водитель LADA сбил 13-летнего подростка на самокате. В Госавтоинспекции рассказали, что мальчик ехал по краю проезжей части, но испугавшись сигнала автомобиля, неожиданно выехал на середину дороги.

Мать мальчика привлекли к административной ответственности за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

– Он с друзьями катался в микрорайоне, после чего школьники отправились на автозаправку, чтобы подкачать шины самоката одного из подростков, – пояснили в УГИБДД по Свердловской области. – При наличии тротуара подростки двигались по краю автодороги друг за другом. После они объяснили, что хотели прокатиться по новому ровному асфальту.

Подросток получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Его госпитализировали. А вот мать мальчика привлекли к административной ответственности за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ИСТОЧНИК KP.RU