2019-07-25T10:18:00+03:00
Происшествия

«Поехал по проезжей части из-за нового асфальта»: на Урале сбили 13-летнего подростка на самокате

Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Каменске-Уральском 27-летний водитель LADA сбил 13-летнего подростка на самокате. В Госавтоинспекции рассказали, что мальчик ехал по краю проезжей части, но испугавшись сигнала автомобиля, неожиданно выехал на середину дороги.

Мать мальчика привлекли к административной ответственности за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Мать мальчика привлекли к административной ответственности за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

– Он с друзьями катался в микрорайоне, после чего школьники отправились на автозаправку, чтобы подкачать шины самоката одного из подростков, – пояснили в УГИБДД по Свердловской области. – При наличии тротуара подростки двигались по краю автодороги друг за другом. После они объяснили, что хотели прокатиться по новому ровному асфальту.

Подросток получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Его госпитализировали. А вот мать мальчика привлекли к административной ответственности за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24