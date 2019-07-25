В Екатеринбурге открыли новый ледовый дворец хоккейной лиги

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-25T09:29:29+03:00

Его построили за три года

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В микрорайоне Солнечный по улице Счастливой на этой неделе открыли второй в Екатеринбурге ледовый дворец хоккейной лиги – «Арену Авто».

На открытие спортивного объекта приехали глава региона Евгений Куйвашев, мэра уральской столицы Александр Высокинский, президент хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Козицын и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Как выяснилось, во дворце будут работать две ледовые арены, 14 раздевалок, тренажерный и игровой залы, современный зал с синтетическим льдом, восстановительный центр и зона отдыха, пишет издание «Наша Газета».

Ежедневно тренироваться на льду будут больше 800 юных спортсменов в возрасте от пяти лет. Три года назад Екатеринбурга получил грант на строительство «Арены Авто» в размере 100 миллионов рублей. Деньги городу передал президент Владимир Путин. Это стало возможно благодаря победе команды «Авто» на V Всероссийском фестивале по хоккею среди любителей.

ИСТОЧНИК KP.RU