«Левша в кроссовках Adidas»: В Свердловской области ищут пропавшего 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 08:50 2019-07-25T08:50:59+03:00

Он пропал еще месяц назад

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В Реже пропал 16-летний Георгий Александрович Усольский. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

- 24 июня примерно в 16:00 мальчик ушел из дома по улице Чапаева, 21/3 и до настоящего момента его местонахождение не установлено, - рассказали там. Основные приметы: рост 160-170 см, плотное телосложение, прямые темные волосы средней длины, глаза темного цвета. Мальчик левша.

В последний раз был одет в черную толстовку с капюшоном, темно-синюю ветровку, черные штаны, кроссовки-кеды черного цвета с тремя белыми полосками, футболка цвета хаки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (34364) 2-21-61 или 8(34364)3-23-61.

ИСТОЧНИК KP.RU