2019-07-24T17:52:46+03:00
Общество

Чем будет заниматься сотня выпускников в свердловской полиции: итоги распределения кадров

95 специалистов скоро приступят к работе
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Валерием ГорелыхФото: предоставлено Валерием Горелых
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В Екатеринбурге врио начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор юстиции Владимир Миронов встретился с 95 выпускниками Уральского юридического института МВД России.

В ближайшее время младшие лейтенанты отправятся на работу в территориальные ОВД гарнизона, их судьба решалась на этой неделе. Генерал Миронов пожелал выпускникам служебного долголетия и карьерного роста.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

- Десять выпускников Уральского юридического института МВД РФ поступят на службу участковых уполномоченных, по 18 в органы предварительного следствия и подразделение психологической поддержки, 20 – в дознание, 14 будут бороться с беловоротничковой преступностью, еще 15 младших лейтенантов пойдут работать в сферу исполнения административного законодательства, - рассказывает пресс-секретарь областного Главка полковник Валерий Горелых.

По его словам, четыре курсанта за время обучения встретили среди коллег свою вторую половину и создали семьи.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Новое пополнение свердловского гарнизона полиции приступит к должностным обязанностям сразу после завершения положенного отпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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