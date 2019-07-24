«Яндекс-лошадь»: В Екатеринбурге открыли новый вид доставки

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-24T14:11:33+03:00

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В Екатеринбурге шахматы, заказанные в интернет-магазине, доставляют верхом на лошади. Такую картину на улицах города заметили жители. Наездница, одетая в костюм черно-белой клетки, спешила доставить один из заказов.

Сначала все подумали, что в рюкзаке находится еда. В сообществе «Интересный Екатеринбург» во «ВКонтакте» жители активно обсуждают новшество. Мнение многих разделилось: кто-то считает, что такая эксплуатация животного недопустима, другие же склоняются к тому, что такой способ доставки быстрей и эффективней, там ноги или машина. Некоторые пользователи в штуку называют новый способ доставки «Яндекс-лошадь».

Фото: DeliveryChess

- Я вот знаю, что суставам лошади это вредно и все такое. Но не понимаю: лошади давно работали в городе, гоняли по брусчатке. По мне, если такая работа кормит и хозяйку и лошадь, почему нет? Лучше чем стоять в деннике грязном и гнить копытами, - пишет екатеринбурженка Татьяна.

- Лошадки по асфальту, в городе, где нет оборудованных для лошадей мест с едой и водой. Уважающий себя человек платить за это не будет. Позор! – протестует Евгения.

Фото: DeliveryChess

Кирилл Алферов, директор шахматного магазина DeliveryChess отметил, что такая доставка действительно будет проходить в Екатеринбурге и это не единоразовая акция. Сейчас они работают в тестовом режиме. А в ответ на негативные комментарии зоозащитников Алферов ответил, что животное доставляет товар только на небольшие расстояния.

- Мы привозим лошадь на специальном коневозе, она выполняет максимум 3 заказа – это час-полтора, после чего мы отвозим ее обратно на базу, - рассказывает он. – Все это делается для того, чтобы животное не устало и не измучилось. Сейчас у нас всего 10 лошадей и 5 курьеров.

Алферов также добавил, что с заказами у них проблем нет: за день доставщики выполняют от 12 заказов. Все дело в том, что в последнее время шахматный спорт стал очень популярным.

ИСТОЧНИК KP.RU