В сквер Попова в Екатеринбурге вернут фонтан с водой

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-24T11:56:30+03:00

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В самом конце прошлого года в Екатеринбурге открыли для прогулок сквер Попова возле Главпочтамта. Около трех месяцев здесь проводили капитальную реконструкцию – меняли плитку, скамьи и устанавливали новый световой фонтан.

Все работы обошлись городской казне в 40 миллионов рублей. Впрочем, горожане обновления не оценили – в адрес нового фонтана, в котором не было воды, прозвучало много критических отзывов.

И вот теперь световой фонтан решили перенести в другое место, а в сквер Попова вернуть привычный фонтан с водой, пишет издание «Наша Газета».

Сквер реконструировали всю прошлую осеньФото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, проекта очередной реконструкции сквера пока нет, хотя сделать его должны были еще до конца мая. Да и новое место для инсталляции не выбрали.

Горожане нередко обрушиваются с критикой на мэрию Екатеринбурга из-за неудачных вариантов реконструкции тех или иных общественных мест.

Самые громкие «провалы» чиновников:

- Сквер у Оперного театра и пешеходная зона возле культурного объекта – здесь нагородили в несколько рядов дорожные бордюры, для чего это сделано – непонятно. Также в сквере установили большое количество фонарей уличного освещения, из-за чего мини-парк стал напоминать взлетную полосу аэропорта.

- Набережная Городского пруда со стороны Плотинки. Пешеходную зону здесь перестелили в мае-июне 2018 года в ЧМ-2018 по футболу. Трескаться новый камень начал уже через неделю после открытия пешеходной зоны. Горожане сравнили городскую набережную с обновленной набережной пруда в Нижнем Тагиле, которая после ремонта уже несколько лет находится в идеальном состоянии.

Пешеходную зону у Оперного театра устилают бордюрами. Фото: Екатерина Петрова/Facebbok

- Пешеходные переходы на пересечении улиц Ленина и 8 Марта. Камень, которым устелили переходы – настоящее испытаний для женщин на каблуках и мамочек с колясками. Также на неровное покрытие жалуются пенсионеры.

- Изуродованная площадь 1905 года, где сначала установили светофоры напротив «Пассажа», и начали оформлять пешеходные переходы. Однако в ГИБДД инициативу чиновников мэрии не оценили, не дав разрешение на монтаж «зебры». В итоге нелегальный переход упирается в ограждения на краю тротуара.

- Здесь же расположился «косой переход», когда на перекрестке Ленина-Вайнера люди полдороги идут по одной полосе, однако на трамвайных путях разметка обрывается и продолжается уже на другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU