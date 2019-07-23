2019-07-23T14:19:05+03:00
Общество

За отопление летом: Жителям Екатеринбурга пришли июльские квитанции на отопление

У многих за холодные батареи насчитали больше 1,5 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Некоторым жителям Вторчермета выставили счета за отопление, хотя летом все батареи отключеныНекоторым жителям Вторчермета выставили счета за отопление, хотя летом все батареи отключеныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям Вторчермета пришли странные квитанции за июль: в них выставили счет за отопление. В то время, когда все батареи в домах выключены, они увидели, что должны около полутора-двух тысяч рублей. В документах, прилагаемых на официальном сайте УК, указано, что это - перерасчет за декабрь 2018 года.

Сейчас недовольные жители домов на улицах Агрономическая и Патриса Лумумбы активно делятся друг с другом возмущениями в сообществе «Мой Вторчермет».

- У нас тоже пришла в 1450 рублей, оплачивать не буду, пусть письменно объясняют, что и почему такое произошло! Каждый месяц платим исправно, решили свои долги закрыть за счет плательщиков не выйдет! Завтра буду звонить в жилищную инспекцию, от нашей управляющий компании толку нет никакого! - рассказывает одна из жительниц, Татьяна.

- А вот в июле пришла вчера +1900 рублей за отопление: на обороте квитанции указано, что долг возник по результатам данных общедомовых приборов учета за декабрь 2018, одно не понятно, в декабре [ужасный] ценник был, мы оплатили и еще раз за декабрь, - сообщает жительница Светлана.

Вместе с тем в управляющей компании объяснили, что такие высокие суммы получились потому, что в декабре прошлого года поставщик тепла выставил к оплате суммы за неполный объем тепловой энергии, использованной на отопление.

- При этом фактические показания общедомового счетчика для производства начисления специалистами УК были переданы в ресурсоснабжающую организацию своевременно и в полном объеме, - подчеркнули в УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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