2019-07-23T14:21:15+03:00
Происшествия

«Злостно уклонялся от погашения долга»: на экс-директора Нижнетагильского филиала «Роскоммунэнерго» завели два уголовных дела

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Маргарита МАХОНИНА
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Против руководства материнской структуры и ранее возбуждали уголовные дела, в том числе - за злоупотребление полномочиямиПротив руководства материнской структуры и ранее возбуждали уголовные дела, в том числе - за злоупотребление полномочиямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшего директора «Тагилэнергосбыт» - филиала АО «Роскоммунэнерго», обвиняют в «злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности». В отношении него возбудили два уголовных дела. Ранее аналогичные обвинения выдвинули против экс-руководителя материнской компании Ивана Ворачева.

- АО «Роскоммунэнерго» обязано выплатить в пользу российской электросетевой компании 145 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП. - После возбуждения уголовного дела на счета компании наложили арест. В это время с них в пользу третьих лиц перечислили 250 миллионов рублей.

Судебные приставы проводят следственные мероприятия. По их словам, директору тагильского предприятия грозит до двух лет лишения свободы.

Об аналогичной истории с «Роскоммунэнерго» сообщили еще в мае в «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» (МРСК). Тогда там упоминали, что с расчетного счета компании в АКБ «Мосуралбанк» перечислялись многомиллионные суммы, хотя предприятие имело задолженность, установленную свердловским арбитражем.

- Отметим, это не первое уголовное дело, возбужденное по фактам незаконной деятельности, совершаемой в холдинге «Межрегионсоюзэнерго» (туда входит «Роскоммунэнерго»), - говорили в «МРСК». - В марте 2019 года Следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями управленцами АО «Роскоммунэнерго».

Там также сообщали, что «Роскоммунэнерго» лишено статуса субъекта оптового рынка электроэнергии с марта 2018 года. Ее долг составил 1 миллиард рублей. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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