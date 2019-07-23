В Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный построили хоккейную арену
В Екатеринбурге открыли «Арену Авто» в микрорайоне Солнечный: комплекс, в который входят две ледовые арены, 14 раздевалок, тренажерный, игровой и бросковый залы, а также столовая на 100 мест. В администрации города рассказали, что там смогут заниматься более 800 хоккеистов в возрасте от 5 лет. А в интернате будут проживать до 108 спортсменов.
– Хоккеисты города и всего региона смогут учиться в Академии по современным методикам и с лучшими тренерами, не прерывая процесс, так как проживание организовано тут же – для этого построили гостиницу, – подчеркнул мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
В комплексе будут одновременно заниматься до 800 хоккеистов Фото: администрация Екатеринбурга
Деньги на проект получили в качестве гранта в 100 миллионов рублей, которые разыграли на Всероссийском фестивале по хоккею. Чек вручал лично Президент России Владимир Путин.
Администрация также подготовила проект спортивно-образовательного кластера, в который войдут детский сад, а также общеобразовательная и художественная школы.
ИСТОЧНИК KP.RU