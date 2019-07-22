2019-07-22T16:07:20+03:00
Происшествия

«Два года не платил налоги»: с уральского предпринимателя задолжал государству 73,6 миллиона рублей

Наказание за это преступление может достигать 6 лет лишения свободы
Анастасия ВЛАСОВА
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Также прокурор подал заявление в суд о взыскании с подсудимого 7,6 миллионов рублей – материальный ущерб государствуТакже прокурор подал заявление в суд о взыскании с подсудимого 7,6 миллионов рублей – материальный ущерб государствуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге руководителя ООО СК «Капитал» обвиняют в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, обвиняемый два года не платил НДС: в 4 квартале 2013 года, а также за 2014-2015 годы.

– 29-летний обвиняемый являлся учредителем, генеральным директором, главным бухгалтером и фактическим руководителем компании, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Чтобы уклониться от уплаты НДС, он заключал фиктивные договоры с различными организациями, обладающими признаками анонимных структур. Контракты имели искажения в отчетности: он умышленно завышал сумму вычетов, чем уменьшал сумму налога. В итоге обвиняемый не оплатил 73,6 миллиона рублей.

Во время расследования он признал вину. Уголовное дело передали в Ленинский районный суд. Наказание может достигать до 6 лет лишения свободы.

Также прокурор подал заявление в суд о взыскании с подсудимого 7,6 миллионов рублей – материальный ущерб государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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