2019-07-22T18:19:04+03:00
Происшествия

Просигналил и экстренно затормозил: в Свердловской области под колеса поездов попали двое мужчин

Они скончались на месте
Мария Трапезникова
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Под колеса поездов попали двое мужчин, они скончались на местеПод колеса поездов попали двое мужчин, они скончались на местеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за один день на железной дороге произошло сразу 2 несчастных случая. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

На 218-м километре 8-го пикета перегона Кузино - Кын под колесами погиб 18-летний молодой человек. Второй случай произошел на 11-м километре 3-го пикета перегона Шарташ - Уктус - там под поезд попал мужчина, личность которого пока не установлена, на вид ему 40 - 50 лет.

- Увидев последнего, машинист попытался затормозить, просигналив пострадавшим и применив экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе.

По обоим случаям следственными органами проведены осмотры мест происшествий. Сейчас устанавливаются очевидцы, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств и причин происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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