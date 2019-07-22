2019-07-22T18:14:56+03:00
Общество

В Свердловской области пройдет всероссийская акция по тестированию на ВИЧ

В ней примут участие Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов
Мария Трапезникова
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Всероссийская акция пройдет в Свердловской области с 24 по 26 июляВсероссийская акция пройдет в Свердловской области с 24 по 26 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пройдет бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с 24 по 26 июля в рамках Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Пункты будут стоять в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове.

- Мобильные пункты расположатся на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Каждый обратившийся сможет анонимно сделать тест на ВИЧ и узнать результат всего через 15 минут, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Дополнительно будет проводиться ночное тестирование в рамках фестиваля «Старый новый рок» в городе Заречный.

Тестирования будут проходить:

24 июля с 12.00 до 18.00 в Первоуральске (проспект Ильича, 31), Серове (ул. Ленина, 179, площадь перед центром досуга «Родина»), Екатеринбурге (ул. Вайнера, 9, парковка у ТЦ «Пассаж»).

25 июля с 12.00 до 18.00 в Нижнем Тагиле (пр. Ленина, 22, площадь перед ТЦ «Александровский пассаж») и Каменске-Уральском (ул.Суворова, 24, парковка слева от ТРЦ «Мегамарт»).

26 июля с 22.00 до 01.00 тестирование состоится в городе Заречный (берег Белоярского водохранилища, база отдыха «Волна»).

Напомним, что Свердловская область станет одиннадцатым регионом, в котором проходит акция. Ее цель - информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование людей к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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