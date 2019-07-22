В Екатеринбурге открыли вход в метро из ТРЦ «Гринвич»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-22T11:36:46+03:00

На строительство потратили пять лет

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22 июля в Екатеринбурге открыли новый вход в метро – из ТРЦ «Гринвич». Работы обошлись в 815 миллионов рублей. Несмотря на то, что оплатил их владелец торгового центра, новый вход сразу передали на баланс метрополитена – это режимный объект, которым не может владеть частная компания.

– Строительство велось 5 лет, еще год ушел на подготовку и согласование проектной документации, прохождение ряда экспертиз, – сообщили в «Гринвиче». – Предполагается, что дополнительный вход увеличит ежедневный пассажиропоток «Геологической» на 20-25%.

Вход оборудовали 11 эскалаторами, двумя касса и семью аппаратами по продаже жетонов. Также там установили досмотровый комплекс, который уже прошел сертификацию в ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU