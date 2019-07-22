Три уральских предпринимателя вошли в ТОП-50 самых богатых бизнесменов России

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-22T09:04:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Три уральских предпринимателя попали в рейтинг самых богатых бизнесменов России Forbes. Причем из списка в 200 пунктов, они заняли места в ТОП-50.

Так, гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Козицын занял 24 место в рейтинге. Его состояние на 2019 год оценили в 4,4 миллиарда долларов.

– Работал на комбинате «Уралэлектромедь», в 1995 году стал гендиректором предприятия. С 1999 года – младший партнер Искандера Махмудова, который получил контроль над «Уралэлектромедью». Комбинат стал основой УГМК-холдинга, - указано в кратной биографии предпринимателя. – Владеет: УГМК (35%), «УГМК-Транс» (35%), «Кузбассразрезуголь» (24,9%),.

Сразу следом за Козицыным идет председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он владеет 4,3 миллиардами долларов.

46 место в рейтинге занял председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрий Пумпянский. По данным издания, ему принадлежат контрольные пакеты акций ТМК и группы «Синара» с активами в машиностроении, девелопменте, финансах и агробизнесе. Его состояние оценили в 2,2 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU