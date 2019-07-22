2019-07-22T09:04:49+03:00
Общество

Три уральских предпринимателя вошли в ТОП-50 самых богатых бизнесменов России

В список попали главы УГМК, РМК и ТМК
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
В список попали Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Дмитрий ПумпянскийВ список попали Игорь Алтушкин, Андрей Козицын и Дмитрий ПумпянскийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Три уральских предпринимателя попали в рейтинг самых богатых бизнесменов России Forbes. Причем из списка в 200 пунктов, они заняли места в ТОП-50.

Так, гендиректор «Уральской горно-металлургической компании» Андрей Козицын занял 24 место в рейтинге. Его состояние на 2019 год оценили в 4,4 миллиарда долларов.

– Работал на комбинате «Уралэлектромедь», в 1995 году стал гендиректором предприятия. С 1999 года – младший партнер Искандера Махмудова, который получил контроль над «Уралэлектромедью». Комбинат стал основой УГМК-холдинга, - указано в кратной биографии предпринимателя. – Владеет: УГМК (35%), «УГМК-Транс» (35%), «Кузбассразрезуголь» (24,9%),.

Сразу следом за Козицыным идет председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он владеет 4,3 миллиардами долларов.

46 место в рейтинге занял председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрий Пумпянский. По данным издания, ему принадлежат контрольные пакеты акций ТМК и группы «Синара» с активами в машиностроении, девелопменте, финансах и агробизнесе. Его состояние оценили в 2,2 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как правильно загорать на Урале: советы специалиста
В Екатеринбурге открыли вход в метро из ТРЦ «Гринвич»
«Перелом ребер и гематомы мягких тканей»: На Урале рабочий отсудил у завода миллион рублей за травму на производстве
«Типичная «я же мать» в штанах»: в Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего дорожную разборку с ребенком на руках
«Вырывали победу зубами»: Екатеринбургские волейболисты выиграли чемпионат Европы и прошли на Паралимпиаду-2020
Все-таки не бесы: главный пиарщик РПЦ встал на защиту «скверных протестантов» из Екатеринбурга
С 1 августа в Екатеринбурге перестанет ходить автобус №2
На ЕВРАЗ НТМК ко Дню металлурга обновили центральную компрессорную станцию
На Урале возбудили уголовное дело против сельхозкооператива, не выплатившего своему сотруднику больше 183 тысяч рублей
Урал остается одним из самых «мусорных» регионов России
После шторма столбы Екатеринбурга увешаны потерянными автомобильными номерами
«Я в домике»: На Урале приставы поймали мужчину, прятавшегося от них под одеждой
На Урале пропавшего в июне бизнесмена нашли повешенным в лесу
В Екатеринбурге нашли двух девочек, поехавших к тете и пропавших
«Тепло, но с дождичком»: синоптики рассказали, какая погода ждет Екатеринбург в начале недели
В Екатеринбурге коммунальщики разобрались с потопом на Шефской
В Березовском легковушка въехала в автобус и загорелась: пострадали пять человек
«Попирать ногами крест верующим очень смутительно»: православные активисты требуют закрасить работу Покраса Лампаса
«Не инста, а дом престарелых»: Юлия Михалкова высмеяла флешмоб «состарившихся» фото