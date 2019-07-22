2019-07-22T07:55:40+03:00
Общество

«Я в домике»: На Урале приставы поймали мужчину, прятавшегося от них под одеждой

Он отказывался платить за алименты и накопил долг свыше 150 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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Мужчина спрятался от приставов за грудой одежды и представился другим именем, чтобы не платить алиментыМужчина спрятался от приставов за грудой одежды и представился другим именем, чтобы не платить алиментыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске приставы поймали мужчину, прятавшегося за грудой одежды. Им оказался молодой отец, который накопил задолженность по алиментам свыше 150 тысяч рублей. На прием к приставу-исполнителю мужчина не приходил. И тогда первоуральские приставы решили сами прийти в гости.

- На стук в дверь открыла молодая женщина, представившись гражданской женой должника, и сообщила, что в настоящее время его нет дома, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В ходе осмотра помещения должника обнаружили спрятавшимся под большой грудой белья в углу комнаты.

Мужчина впопыхах пытался выдать себя за другого человека, представляясь чужим именем. Но это не принесло результатов: его арестовали и доставили к приставам. Оказалось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, поэтому сейчас проводится проверка для принятия решения о возбуждении в отношении должника уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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