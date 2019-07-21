«Он побежал за мной, а потом вцепился за волосы»: в Екатеринбурге таксист избил пассажирку

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-21T17:34:17+03:00

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В Екатеринбурге этой ночью, 21 июля, водитель такси «Три десятки» избил пассажирку. Алина Яковлева вызвала машину на Луганскую улицу. Между водителем и девушкой возник конфликт, мужчина возмущался по поводу места посадки. По словам пострадавшей, таксист начал возмущаться и грубить.

- Я попросила остановиться и выпустить меня немедленно, так как не намерена терпеть такое хамское поведение незнакомого мне человека. На мою просьбу он не отреагировал. Заблокировал двери, чтобы я не убежала. Я очень испугалась, начала кричать об остановке. Сказал, вот где забрал вас, туда и высажу, - рассказала Алина Яковлева.

Девушка начала снимать все происходящее на телефон. Затем машина все-таки остановилась, и Алина выскочила из нее. Но свердловчанка не заметила, как таксист побежал за ней следом.

- Он догнал меня, а потом вцепился за волосы. Он начал меня таскать. Это все было на пешеходной дорожке. В это время рядом шли мужчина с жениной. Он их увидел и убежал к себе в машину, - вспоминает девушка.

Девушка записала номер и марку машины. Сейчас Алина пишет заявление в полицию, его приняли и пообещали разобраться с ситуацией. Также пострадавшая звонила оператору такси, но их конфликт так и не решили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/721491" frameborder="0"></iframe> Водитель такси напал на пассажирку в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU