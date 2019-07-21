Пропавшую пенсионерку нашли без сознания под Екатеринбургом
Сейчас 71-летняя Раиса Бороздина находится в больнице
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Поисковый отряд «Лиза Аллерт» завершил поиски пропавшей под Екатеринбургом пенсионерки. Сегодня ночью, 21 июля, волонтеры объявили, что Раиса Бороздина найдена живой. 71-летнюю женщину обнаружили без сознания, сейчас она находится в больнице.
- Найдена. Жива. Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - написали волонтеры в своей группе во «Вконтакте».
Отметим, поиски пенсионерки начали 18 июля. В тот день 71-летняя женщина уехала из дома за грибами в лес. Раиса Ивановна вышла на станции «Северка» и с тех пор её никто не видел.
ИСТОЧНИК KP.RU