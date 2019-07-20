Пошла за грибами и не возвращается вторые сутки: под Екатеринбургом пропала пенсионерка

20 Июль 13:40 2019-07-20T13:40:33+03:00

На месте работают сотрудники МЧС и волонтеры

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Под Екатеринбургом пропала пенсионерка: 18 июля Раиса Ивановна Бороздина отправилась по грибы в лес в районе станции «Северка». Но домой 71-летняя женщина так и не вернулась.

– Она была одета в светло-бежевую кофту, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки на светлой подошве, – сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». – Ее рост достигает 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые и вьющиеся.

На месте вторые сутки работают сотрудники МЧС. Волонтеры отряда также присоединились к поиску.

– Всех, кому что-либо известно о местонахождении Бороздиной Раисы Ивановны, просим позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска – Катерин, по номеру 89961825203, - добавили в «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU