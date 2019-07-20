«Позвали бы все спектакли, но это стоит немыслимых денег»: фестиваль театров «Коляда-Plays» ищет финансирование

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-20T08:47:51+03:00

Для участия в фестивале в Екатеринбург приедут театральные труппы из области, Челябинска, Тюмени, Омска и других городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральский драматург Николай Коляда заявил, что фестивалю «Коляда-Plays» может не хватить средств для проведения. Мероприятие должно пройти в Екатеринбурге в 13 раз. Его задача – популяризировать «Уральскую школу драматургии».

– В прошлом году на фестиваль приехало 600 человек. Всех нужно поселить в гостиницу, обеспечить питанием, сделать рекламную продукцию и подарки гостям фестиваля, заказать призы и дипломы, оплатить работу членам жюри, критикам – и так далее, - пояснил Коляда в Facebook. – Это очень затратно и обычно фестиваль «стоит» семь-девять миллионов рублей, которые я пытаюсь изыскивать. На проведение фестиваля мы получаем три миллиона рублей – грант губернатора Свердловской области.

Режиссер также добавил, что несколько лет мероприятие получало поддержку «Группы ЛСР», но пока инвестор не ответил на письмо о финансовой помощи.

– Оргкомитет получил 52 заявки, выбрали 21 спектакль из 12 городов и трех стран – России, Казахстана и Финляндии, – добавил драматург. – Мы бы с радостью позвали в Екатеринбург все 52 спектакля, что заявлены на конкурс, а может - еще и больше. Но все это стоит немыслимых денег, которых у меня, у моего частного театра - нет. Кроме того, театры Екатеринбурга не предоставляют для участников фестиваля большие сцены.

Фестиваль должен пройти в столице Урала с 1 по 10 ноября 2019 года. Для участия в нем в Екатеринбург приедут театральные труппы из области, Челябинска, Тюмени, Омска и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU