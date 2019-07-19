В центре Екатеринбурга запретят ездить машинам по двум улицам
Две улицы в Екатеринбурге станут недоступными для автомобилистов на полторы недели. Речь идет о дороге на улице Горького от Энгельса до Карла Маркса. Перекрытие будет действовать с 22 по 31 июля 2019 года.
- Ограничения связаны с проведением работ по устройству инженерных сетей, - прокомментировали в пресс-службе департаменте информационной политики администрации города Екатеринбурга.
Переулок Центральный рынок закрыт с 22 по 29 июля. Фото: 2Гис
Кроме того с 22 по 29 июля нельзя будет проехать по переулку Центральный рынок. Водителей просят заранее выбирать маршруты и внимательно смотреть на дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU