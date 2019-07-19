2019-07-19T18:34:41+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга запретят ездить машинам по двум улицам

Причина всему прокладка труб на улице Горького и переулке Центральный рынок
Юлия СТАЛИНА
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Улица Горького будет закрыта от Энгельса до Карла Маркса Фото: 2ГисУлица Горького будет закрыта от Энгельса до Карла Маркса Фото: 2Гис
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Две улицы в Екатеринбурге станут недоступными для автомобилистов на полторы недели. Речь идет о дороге на улице Горького от Энгельса до Карла Маркса. Перекрытие будет действовать с 22 по 31 июля 2019 года.

- Ограничения связаны с проведением работ по устройству инженерных сетей, - прокомментировали в пресс-службе департаменте информационной политики администрации города Екатеринбурга.

Переулок Центральный рынок закрыт с 22 по 29 июля. Фото: 2Гис

Переулок Центральный рынок закрыт с 22 по 29 июля. Фото: 2Гис

Кроме того с 22 по 29 июля нельзя будет проехать по переулку Центральный рынок. Водителей просят заранее выбирать маршруты и внимательно смотреть на дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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