В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-19T09:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Асбесте в одном из жилых домов на улице Гоголя произошел хлопок газовоздушной смеси. Хозяин квартиры получил ожоги и сразу был госпитализирован в больницу.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

- В результате взрыва была повреждена оконная рама и внутренние деревянные межквартирные перегородки еще в трех квартирах, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – Эвакуировать никого не потребовалось, пожара не было.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Сообщение об инциденте поступило рано утром, в 6:40. На место сразу выехали сотрудники МЧС, медики, полиция и газовики. Сейчас выясняются причины. Дом временно отключили от газоснабжения.

- ЧП, о котором идет речь, не связано с криминальными проявлениями. Это элементарное безалаберное отношение к правилам обращения с газовым оборудованием, - заявил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - В результате инцидента пострадал хозяин жилища, 68-летний пенсионер Кузнецов. Ожоги достигли 30% тела, его отвезли в местную больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Горелых также добавил, что угрозы разрушения дома нет, несмотря на то, что в здании всего два этажа и 16 квартир. Пока сотрудники полиции вместе с МЧС проводят на месте проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU