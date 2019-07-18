2019-07-18T16:24:49+03:00
Происшествия

В пожарную часть на Уралмаше принесли мину

Она оказалась учебной и не представляла угрозы
Олег Галимов
Поделиться:
Мужчина, похожий на бездомного, чтобы обезопасить других людейМужчина, похожий на бездомного, чтобы обезопасить других людейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В пожарную часть № 19 на улице Машиностроителей неизвестный мужчина принес учебную мину. Прохожий обнаружил предмет и решил принести его сотрудникам МЧС.

- Были вызваны специалисты «Уралвымпела». Всех людей с территории части отвели на безопасное расстояние, — рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В итоге выяснилось, что предмет опасности не представлял, специалисты «Уралвымпела» его забрали.

- Мужчина, похожий на бездомного, чтобы обезопасить других людей. Злого умысла у него не было, - добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси