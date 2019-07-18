В пожарную часть на Уралмаше принесли мину

18 Июль 16:24 2019-07-18T16:24:49+03:00

Мужчина, похожий на бездомного, чтобы обезопасить других людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она оказалась учебной и не представляла угрозы

Изменить размер текста: A A

В пожарную часть № 19 на улице Машиностроителей неизвестный мужчина принес учебную мину. Прохожий обнаружил предмет и решил принести его сотрудникам МЧС.

- Были вызваны специалисты «Уралвымпела». Всех людей с территории части отвели на безопасное расстояние, — рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В итоге выяснилось, что предмет опасности не представлял, специалисты «Уралвымпела» его забрали.

- Мужчина, похожий на бездомного, чтобы обезопасить других людей. Злого умысла у него не было, - добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU