2019-07-18T16:22:06+03:00
Общество

На Урале появилось граффити с игральными картами, на которых изображены Путин, Медведев, Патриарх Кирилл и Песков

Граффити закрасили спустя 4 часа
Анастасия ВЛАСОВА
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Фото: сообщество в соцсети "ВКонткте" "Подслушано Каменск-Уральский"Фото: сообщество в соцсети "ВКонткте" "Подслушано Каменск-Уральский"
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В Каменске-Уральском на остановке неизвестный художник нарисовал игральные карты, на которых изображены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Патриарх Кирилл и Дмитрий Песков вместо королей. Горожане сразу написали в сообществе «Подслушано Каменск-Уральск» в соцсети «Вконтакте», что рисунок долго не проживет.

-Жаль, что коммунальщики замажут этот рисунок,- комментирует фотографию житель города.

Ждать реакции администрации города долго не пришлось Фото: сообщество в соцсети "ВКонткте" "Подслушано Каменск-Уральский"

Ждать реакции администрации города долго не пришлось Фото: сообщество в соцсети "ВКонткте" "Подслушано Каменск-Уральский"

Ждать реакции администрации города долго не пришлось: 4 часа спустя граффити закрасили белой краской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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