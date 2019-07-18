На Урале появилось граффити с игральными картами, на которых изображены Путин, Медведев, Патриарх Кирилл и Песков
В Каменске-Уральском на остановке неизвестный художник нарисовал игральные карты, на которых изображены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Патриарх Кирилл и Дмитрий Песков вместо королей. Горожане сразу написали в сообществе «Подслушано Каменск-Уральск» в соцсети «Вконтакте», что рисунок долго не проживет.
-Жаль, что коммунальщики замажут этот рисунок,- комментирует фотографию житель города.
Ждать реакции администрации города долго не пришлось Фото: сообщество в соцсети "ВКонткте" "Подслушано Каменск-Уральский"
Ждать реакции администрации города долго не пришлось: 4 часа спустя граффити закрасили белой краской.
ИСТОЧНИК KP.RU