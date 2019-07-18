ТЮЗ поможет поставить в колонии Екатеринбурга Льва Толстого

18 Июль 13:53 2019-07-18T16:50:10+03:00

Театральные постановки по «Воскресению» пройдут в ИК-6 и ИК-16

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В рамах подготовки к проведению всероссийской акции «Воскресение души», приуроченной к 120-летию книги Льва Николаевича Толстого «Воскресение», состоялась рабочая встреча заместителя начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Свердловской области Станислава Данилина с директором Екатеринбургского театра юного зрителя Евгенией Умниковой.

Один из режиссеров ТЮЗа впервые поможет осуществить в мужской колонии ИК-2 (г. Екатеринбург) театральную постановку по «Воскресению». Мужские роли в ней сыграют осужденные, а женскую роль сыграет актриса ТЮЗа.

Премьера необычной постановки состоится 7 сентября. В этот день в ИК-2 соберутся родственники осужденных, представители ФСИН России и ГУФСИН, общественности, историки пенитенциарной системы. Всероссийская акция «Воскресение души» уже проходит в учреждениях ГУФСИН. В женских колониях ИК-6 и ИК-16 проведен психологический тренинг и ознакомление с произведением Льва Толстого, был проведен просмотр художественного фильма «Воскресение».

Театральные постановки по «Воскресению» пройдут в ИК-6 и ИК-16.

- Роман Льва Толстого «Воскресение» несет в себе глубокую философскую мысль, позволяет задуматься о том, что судьба человека не предопределена, а добрые, гуманные поступки помогают изменить жизнь к лучшему, построить новый жизненный сценарий, основанный на осмыслении и исправлении собственных ошибок, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU