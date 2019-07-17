2019-07-17T18:51:43+03:00
Недвижимость

Участок трассы М5 «Урал» у Екатеринбурга отремонтируют к 2020 году

Спустя еще год там увеличат скоростной режим
Анастасия ВЛАСОВА
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Трассу построили в 1981-1986 годахТрассу построили в 1981-1986 годахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области трассу М5 «Урал» ремонтируют сразу на пяти участках: 10 километров возле деревни Космакова и 13 километров – у Октябрьского поселка, 8 километров около города Арамиль, а также работы идут на 170 километре у Сысерти и путепроводе у села Патруши.

– Дорогу полностью приведут в нормативное состояние к 2020 году, – рассказал начальник «Уралправтодора» Алексей Борисов. – В перспективе дорога станет одной из самых скоростных в регионе. В частности, в 2021 году планируется поднять вопрос об увеличении скоростного режима на трассе.

Трассу построили в 1981-1986 годах. По данным организации, 63% дорожного покрытия находится в нормативном состоянии. При этом первый капитальный ремонт дороги проходил в 2014 году. С тех пор отремонтировали участки дороги у Екатеринбурга, границы с Челябинской областью, Большого Истока, села Кашино и в других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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