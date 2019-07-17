В Екатеринбурге на проспекте Ленина тротуар будут обновлять до осени

17 Июль 11:02 2019-07-17T11:02:58+03:00

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В Екатеринбурге продолжается обновление тротуаров на центральных улицах. Сейчас масштабные работы ведутся на участке проспекта Ленина от улицы Восточная до Гагарина.

Местные жители возмущены работами, полагая, что их можно было провести поэтапно, не убирая единовременно большие участки с тротуарной плиткой, пишет издание «Наша Газета».

На эти возмущения отреагировали в мэрии Екатеринбурга. Специалисты заявили, что по технологии сначала выполнятся все земляные работы, и уже потом укладывается плитка.

- Все работы ведутся по графику. Закончить их планируется до 1 сентября. Очень большой объем, - прокомментировали изданию ситуацию в администрации города. Там подчеркнули, что уложенная плитка долговечна и прослужит много лет.

ИСТОЧНИК KP.RU