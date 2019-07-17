Екатеринбург вошел в тройку лидеров по стоимости пива в Восточной Европе

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-17T12:46:10+03:00

Екатеринбург занял 280 место из 379 всех городов мира по стоимости жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Столица Урала стала победителем в рейтинге по стоимости импортного пива (рассчитывается 0,33 литровая бутылка) в ресторанах среди 49 городов Восточной Европы. Такие данные опубликовал исследовательский портал Numbeo.

Фото: портал Numbeo

Согласно ему, Екатеринбург занимает 280 место из 379 всех городов мира по стоимости жизни. В компании проанализировали ежемесячные расходы екатеринбуржцев, включив в подсчеты данные о цене продуктов питания, ресторанов, транспорта и коммунальные платы для семьи из четырех человек. Там пришли к выводу, что ежемесячные расходы, в среднем, составляют 112, 90 тысяч рублей. Однако в эту цифру не входит аренда квартиры или плата за ипотеку.

Среди российских городов, которые анализировал Numbeo, Екатеринбург вошел в пятерку самых дорогих городов России по стоимости жилья. Он занял четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU