2019-07-17T12:38:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге от удара в лицо скончался 61-летний мужчина

Врачи скорой помощи ничего не смогли сделать
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге недалеко от Автовокзала – на улице Айвазовского, 53, произошла драка. Водитель, который развозил продукты, повздорил со 61-летним слесарем.

- Это произошло 16 июля. Все началось с того, что человек, который развозит продукцию, приехал к зоне разгрузки и задел будки собак, которые живут рядом с магазином. А слесарь за ними ухаживает - постоянно кормит, и ему не понравился этот поступок, - пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» . - Слесарь сделал водителю замечание.

В результате ссоры 61-летний мужчина получил удар по лицу и скончался на месте. Сотрудники скорой помощи, которую вызвали свидетели драки, ничего не смогли сделать. Водителя задержали.

– По данным следственного отдела по Ленинскому району Екатеринбурга СК России, проводится проверка, - сообщил помощник руководителя областного СК Александр Шульга. – Выясняется причина смерти.

Он также добавил, что тело ждет вскрытие. По его результатам следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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