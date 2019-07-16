В мэрию Екатеринбурга передали 300 подписей за переименование улицы Хохрякова в Тихвинскую

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-16T15:03:49+03:00

Инициаторы изменений заявили, что их смущает фигура Павла Хохрякова, который участвовал в репрессировании царской семьи и священнослужителей

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Православные активисты передали в администрацию Екатеринбурга обращение о переименовании улицы Хохрякова в Тихвинскую. По словам одного из инициаторов изменения – Оксаны Ивановой, под документом подписали 300 горожан.

Документы подали Иванова и правнук одного из репрессированных священников Фото: личная страницы Оксаны Ивановой в Facebook

– Фигура товарища Хохрякова вызывает много вопросов и смущений у верующих Екатеринбурга, - указано в опубликованной в Facebook части обращения. – Павел Хохряков, матрос балтийского флота, прибыл в Екатеринбург с карательными задачами. При личном и непосредственном участии Хохрякова был зверски убит ряд священнослужителей и даже епископ. Он принимал личное участие в репрессиях в отношении семьи Николая II. Прославлять одновременно жертв и палачей невозможно ни по моральным, ни по логическим законам.

Опубликованная часть обращения Фото: личная страницы Оксаны Ивановой в Facebook

Вместе с Ивановой документы подал Андрей Жиронкин – правнук священнослужителя, который также пострадал от репрессий.

ИСТОЧНИК KP.RU