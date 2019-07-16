Из-за минирования УрФУ сорвались вступительные испытания у абитуриентов
Днем в Екатеринбурге эвакуировали все корпусы УрФУ. В пресс-службе вуза «Комсомолке» рассказали, что к ним поступило сообщение о минировании.
- В послании не указано, где заложена бомба. Поэтому мы приняли решение эвакуировать не только учебные корпуса, но и общежития, - подчеркнули там.
Пока спецслужбы проверяли каждое здание, будущие студенты и преподаватели ждали на улице. По словам последних, из-за происшествия сорвались вступительные испытания абитуриентов. В частности, в здании на Ленина, 51, сегодня проходили собеседования с преподавателями.
«Кто не скачет – тот не поступит»: эвакуированные абитуриенты УрФУ пытаются согреться, пока вуз проверяют саперы.Олег Галимов
Сейчас здание проверяют саперы.
ИСТОЧНИК KP.RU