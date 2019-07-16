Из-за минирования УрФУ сорвались вступительные испытания у абитуриентов

16 Июль 13:52 2019-07-16T14:06:43+03:00

Будущие студенты около двух часов провели на улице

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Днем в Екатеринбурге эвакуировали все корпусы УрФУ. В пресс-службе вуза «Комсомолке» рассказали, что к ним поступило сообщение о минировании.

- В послании не указано, где заложена бомба. Поэтому мы приняли решение эвакуировать не только учебные корпуса, но и общежития, - подчеркнули там.

Пока спецслужбы проверяли каждое здание, будущие студенты и преподаватели ждали на улице. По словам последних, из-за происшествия сорвались вступительные испытания абитуриентов. В частности, в здании на Ленина, 51, сегодня проходили собеседования с преподавателями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/720484" frameborder="0"></iframe> «Кто не скачет – тот не поступит»: эвакуированные абитуриенты УрФУ пытаются согреться, пока вуз проверяют саперы.Олег Галимов

Сейчас здание проверяют саперы.

ИСТОЧНИК KP.RU