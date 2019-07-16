2019-07-16T14:06:43+03:00
Общество

Из-за минирования УрФУ сорвались вступительные испытания у абитуриентов

Будущие студенты около двух часов провели на улице
Олег ГалимовМаргарита МАХОНИНА
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Сейчас здание проверяют саперы.Сейчас здание проверяют саперы.Фото: Олег Галимов
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Днем в Екатеринбурге эвакуировали все корпусы УрФУ. В пресс-службе вуза «Комсомолке» рассказали, что к ним поступило сообщение о минировании.

- В послании не указано, где заложена бомба. Поэтому мы приняли решение эвакуировать не только учебные корпуса, но и общежития, - подчеркнули там.

Пока спецслужбы проверяли каждое здание, будущие студенты и преподаватели ждали на улице. По словам последних, из-за происшествия сорвались вступительные испытания абитуриентов. В частности, в здании на Ленина, 51, сегодня проходили собеседования с преподавателями.

«Кто не скачет – тот не поступит»: эвакуированные абитуриенты УрФУ пытаются согреться, пока вуз проверяют саперы.Олег Галимов

Сейчас здание проверяют саперы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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