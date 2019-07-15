2019-07-15T18:07:27+03:00
Происшествия

На Урале семилетний велосипедист въехал в Mazda

Его увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и гематомой лица
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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Днем в Кировграде семилетний мальчик на велосипеде въехал в Mazda. По данным Госавтоинспекции, ребенка пришлось госпитализировать с целым рядом травм.

За рулем машины находился 48-летний мужчина Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

За рулем машины находился 48-летний мужчина Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

– Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы на лице, - сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. – Наезд произошел в два часа дня. Мальчик выехал на проезжую часть в нерегулируемом перекрестке и столкнулся с едущим автомобилем. За рулем машины находился 48-летний мужчина.

В ГИБДД добавили, что в летний период родителям следует ежедневно напоминать детям правила поведения на дороге и внимательно за ними следить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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