2019-07-15T14:21:06+03:00
Общество

«Может рухнуть все»: бывший заместитель главы Екатеринбурга об отставке мэра Александра Высокинского

Илья Борзенков считает, что городским чиновникам нужно помочь адаптироваться, а не устраивать кадровые реформы
Мария Трапезникова
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Самое страшное, что сейчас происходит в городе – это не кучи, лужи и битая плитка. Это деградация системы управления городом, подчеркивает БорзенковСамое страшное, что сейчас происходит в городе – это не кучи, лужи и битая плитка. Это деградация системы управления городом, подчеркивает БорзенковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отставка мэра Екатеринбурга Александра Высокинского не пойдет городу на пользу, считает бывший вице-мэр и основатель компании «Норд» Илья Борзенков. Об этом он высказался у себя на странице Facebook.

- Самое страшное, что сейчас происходит в городе - это не кучи, лужи и битая плитка. Это деградация системы управления городом, - подчеркнул Борзенков. - Многие говорят, что нужно еще раз перетрясти городскую команду или даже снять Высокинского. Так вот - я против. Может реально рухнуть все. И придется областному правительству брать наш город на внешнее управление. А им такой «подарок» вовсе не нужен.

Борзенков отметил, что команда мэра нуждается в укреплении. Но сейчас глава города находится в таком шатком положении, что «звезды» в его команду не пойдут. Бывший вице-мэр предложил несколько вариантов того, как можно мэру с этим помочь.

- Позиции самого Высокинского может укрепить только отказ новых отцов города от ручного управления им из-за желания побыстрее отбить вложения или победа Александра Геннадьевича на прямых выборах, которая прибавит ему субъектности. Но оба эти сценария мифологичны, - отметил Борзенков.

В завершении своей мысли он отметил, что кадровых реформ в городе сейчас лучше не устраивать, а, наоборот, помочь чиновникам адаптироваться «к очень непростой для них реальности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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