2019-07-15T12:02:27+03:00
Общество

Екатеринбуржцы в поселке Совхозный на три дня останутся без света

Ограничения продлятся с 16 до 19 июля.
Мария Трапезникова
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Электричество отключат из-за ремонтных работ.Электричество отключат из-за ремонтных работ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В екатеринбургском поселке Совхозный отключат на три дня электричество. Это связано с ремонтными работами. Информация об этом появилась на сайте администрации Ленинского района.

- Отключение электроэнергии произойдет 16 июля с 9:00 до 17:00 и 17 июля с 8:00 до 18:00 по адресам: ул. Цыганская, 81, 85, 89, 91, 93, 95, 110, 176 и 184, - сообщили в пресс-службе районной администрации.

Кроме того, 17 июля с 8:00 до 18:00 отключение будет произведено по адресам: ул. Историческая, 54, 70, 88; по ул. Мостовой, 15б; на пер. Леонидовский, 15.

19 июля с 8:00 до 17:00 без электричества останутся жители следующих адресов: ул. Амундсена, 137а, 141 ввод 2; по ули. Мостовая, 25, 53, 53а, 53б, 55, 57 ввод 2; по ул. Разливная, 20а.

- Напряжение в поселке будет подано после окончания работ без предупреждения, - отмечают в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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