На трассе Екатеринбург-Пермь вспыхнула фура

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-13T17:59:29+03:00

Уральцы, проезжавшие мимо, не увидели рядом с горящей фурой спецслужб Фото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

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На 230-м километре трассы Екатеринбург-Пермь произошел ужасный пожар. Уральцы проезжали по автодороге и заметили огромный клуб черного дыма, который поднимался вверх.

Сначала они подумали, что горит заправка, но, как оказалось, дым поднимался от горящей фуры. В момент, когда очевидцы аварии проезжали мимо, рядом с горящим тяжеловесом не стояло машин спецслужб: ни скорой помощи, ни пожарных. Тем временем фура уже догорала.

Позже на место подъехали сотрудники МЧС и потушили пожар.

- Причины возгорания пока устанавливаются, - уточняют в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - На месте работали две единицы техники. На данный момент огонь потушен. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU