2019-07-11T18:50:48+03:00
Происшествия

Эвакуировали 12 человек: в Невьянске загорелся пятиэтажный дом

Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже
Данил СВЕЧКОВ
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К месту ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.К месту ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В половине восьмого вечера в Невьянске начался пожар. На улице Профсоюзной загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома.

- На площади в три квадратных метра поврежден оконный проем и домашнее имущество, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарными эвакуированы по лестничным маршам 12 человек, в том числе три ребенка.

К месту ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Пламя потушили за две минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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