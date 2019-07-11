Эвакуировали 12 человек: в Невьянске загорелся пятиэтажный дом
Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже
К месту ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В половине восьмого вечера в Невьянске начался пожар. На улице Профсоюзной загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома.
- На площади в три квадратных метра поврежден оконный проем и домашнее имущество, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарными эвакуированы по лестничным маршам 12 человек, в том числе три ребенка.
К месту ЧП выезжали три пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Пламя потушили за две минуты.
ИСТОЧНИК KP.RU