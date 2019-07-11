В Екатеринбурге женщина сожгла своего мужа посреди улицы
В Екатеринбурге служители Фемиды решили судьбу местной жительницы, обвинявшейся в смерти своего мужа. Преступление она совершила в июле прошлого года на остановке «Вузовские сады».
- В состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникнувшей ссоры она облила его имевшейся при ней горючей жидкостью, после чего подожгла, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - В результате преступных действий мужчине причинены термические ожоги головы, туловища, конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.
Суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU