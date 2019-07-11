2019-07-11T16:21:03+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге женщина сожгла своего мужа посреди улицы

Ее лишили свободы на семь лет
Данил СВЕЧКОВ
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Последующие годы женщина проведет в колонии общего режима.Последующие годы женщина проведет в колонии общего режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге служители Фемиды решили судьбу местной жительницы, обвинявшейся в смерти своего мужа. Преступление она совершила в июле прошлого года на остановке «Вузовские сады».

- В состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникнувшей ссоры она облила его имевшейся при ней горючей жидкостью, после чего подожгла, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - В результате преступных действий мужчине причинены термические ожоги головы, туловища, конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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