Стоп отстрелу: бродячих собак будут возвращать на улицы Екатеринбурга с чипами и бирками

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-11T11:11:36+03:00

Для них не осталось места в пунктах временного содержания

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Екатеринбургские волонтеры перешли на новую систему работы с бездомными животными. Теперь, вместо того, чтобы отстреливать собак, их будут чипировать и закреплять на ухе бирку с номером. Об этом рассказали в уральском «Фонде зоозащиты».

- Если животное не ведет себя агрессивно, его помещают в карантин. Там его прививают, стерилизуют, чипируют и каждому закрепляют желтую бирку с номером, - рассказали в «Зоозащите». – Уже с 11 июля их начнут выпускать на улицу. Среди них есть особи, которые абсолютно нормально живут без человека и могут позаботиться о пропитании и собственной безопасности.

В пункте временного содержания животных сообщили, что новые методы позволяют исключить отстрелы собак на улицах города и эвтаназию.

Вместе с тем, возможностей для длительного размещения животных в пунктах краткосрочного содержания почти не осталось: на передержках просто нет места.

ИСТОЧНИК KP.RU