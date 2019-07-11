«Явная волокита»: председатель СК Александр Бастрыкин уволил уральского следователя за нераскрытые дела

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-11T10:45:37+03:00

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сократил следователя в Свердловской области. Он принял такое решение во время личного приема граждан.

– 19-летний молодой человек сообщил Александру Бастрыкину, что в 2002 году в Екатеринбурге его отца расстреляли неизвестные. Убийство до сих пор не раскрыто и, по мнению заявителя, следователи не отработали все версии произошедшего, - рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области. – Председатель выслушал заявителя и указал на нежелание следователей раскрыть указанные преступления, а также явную волокиту.

Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета. К их раскрытию подключили сотрудников Главного управления криминалистики. Региональному же управлению Бастрыкин поручил проанализировать работу по раскрытию преступлений, которые произошли в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU