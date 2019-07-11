2019-07-11T09:33:18+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»

Она дает возможность получать вознаграждения по программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус»
Поделиться:
Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает розничным клиентам новую дебетовую карту «Прибыль» с двойной выгодой.

Карта «Прибыль» объединяет в себе сразу несколько преимуществ. Она дает возможность получать вознаграждения по программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» – клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменены на денежные сертификаты предусматривающие максимальный кэшбэк до 3%. Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности указан на сайте www.bonus.uralsib.ru.

Кроме того, предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте – от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.

Карту «Прибыль» можно открыть в отделениях Банка в следующих городах: Москва, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Одинцово, Раменское, Сергиев Посад, Серпухов, Химки, Тверь, Ярославль, Рославль, Смоленск, Тула, Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Кольчугино, Петушки, Покров, Рязань, Брянск, Клинцы, Воронеж, Липецк, Орел, Белгород, Старый Оскол, Тамбов, Колпино, Санкт-Петербург, Калининград, Светлый, Петрозаводск, Боровичи, Великий Новгород, Архангельск, Вологда, Череповец, Курган, Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Челябинск, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Екатеринбург, Надым, Тюмень, Анапа, Армавир, Геленджик, Ейск, Каневская, Кореновск, Краснодар, Кропоткин, Курганинск, Новороссийск, Сочи, Тимашевск, Туапсе, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог.

Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Эльмаша и Верхней Пышмы на две недели останутся без горячей воды
МЧС назвали пляжи Среднего Урала, где можно отдыхать
«Только больные или погибшие»: в Екатеринбурге не станут вырубать вековые сосны Зеленой Рощи
ОАО «РЖД» в I полугодии закупило для регионов 23 состава пригородных поездов
«Жесть, что творится»: в Каменске-Уральском раскритиковали «грозу гряземесов» с фотоаппаратом
Стоп отстрелу: бродячих собак будут возвращать на улицы Екатеринбурга с чипами и бирками
На Урале против коммунальщиков, требующих с жителей оплатить несуществующие долги, возбудили уголовное дело
«Явная волокита»: председатель СК Александр Бастрыкин уволил уральского следователя за нераскрытые дела
На Урал стало приезжать больше мигрантов
Шарташский лесопарк облагородят за 219 миллионов рублей
Уральцы отправили почти тонну посылок с гуманитарной помощью пострадавшим в Иркутской области
В пострадавшей от урагана Кушве почти восстановили электричество
На Среднем Урале снизилась смертность населения
Фонари-деревья и мост через реку: на ИННОПРОМе показали проект новой набережной Исети
В Екатеринбурге предприниматель лишился холодильников из-за долга в 125 тысяч рублей
Страх и ненависть на ЖБИ: в Екатеринбурге закрыли вторую полосу Малышевского моста
На Урале из-за урагана без света осталось 274 дома
Гроза и солнце: что ждет Средний Урал в конце недели
«Вместе построили шалаш»: на Урале бабушка и внучка сутки блуждали по лесу и нашли дорогу обратно
Блогера Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади
«Будем платить за часы эксплуатации»: администрация Екатеринбурга планирует арендовать трамваи