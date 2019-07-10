«Вместе построили шалаш»: на Урале бабушка и внучка сутки блуждали по лесу и нашли дорогу обратно
В Свердловской области сутки по лесу блуждали 61-летняя женщина и ее 14-летняя внучка. В это время их искали с помощью квадрокоптера, полиции и поисковых отрядов.
– Они ушли за грибами днем 9 июля в районе загородного лагеря «Салют» возле села Большое Трифоново и не вернулись, –рассказали в пресс-службе УМВД РФ региона. – Пока их искали, пропавшие вместе построили шалаш и переночевали в лесу. От насекомых спасались специальными средствами. Помогли навыки внучки, которая занимается туризмом.
Они вышли из леса в два часа дня 10 июля на автодорогу около села Березники, где живут их родственники. Оттуда пропавшие связались с близкими.
ИСТОЧНИК KP.RU