2019-07-10T19:03:09+03:00
Общество

«Вместе построили шалаш»: на Урале бабушка и внучка сутки блуждали по лесу и нашли дорогу обратно

Подросток занимается туризмом и смогла вывести пожилую родственницу на автодорогу
Маргарита МАХОНИНА
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В это время их искали с помощью квадрокоптера, полиции и поисковых отрядовВ это время их искали с помощью квадрокоптера, полиции и поисковых отрядовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области сутки по лесу блуждали 61-летняя женщина и ее 14-летняя внучка. В это время их искали с помощью квадрокоптера, полиции и поисковых отрядов.

– Они ушли за грибами днем 9 июля в районе загородного лагеря «Салют» возле села Большое Трифоново и не вернулись, –рассказали в пресс-службе УМВД РФ региона. – Пока их искали, пропавшие вместе построили шалаш и переночевали в лесу. От насекомых спасались специальными средствами. Помогли навыки внучки, которая занимается туризмом.

Они вышли из леса в два часа дня 10 июля на автодорогу около села Березники, где живут их родственники. Оттуда пропавшие связались с близкими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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